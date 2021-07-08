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Ситуацию в Сирии обсудят осенью в Нур-Султане

Ситуацию в Сирии обсудят осенью в Нур-Султане

Встреча по Сирии в Нур-Султане может пройти в октябре, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.

"До конца года планируется, это может быть и октябрь. Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации", - сказал собеседник.

Напомним, что 16-й раунд переговоров по Сирии в астанинском формате проходит 7-8 июля. На встрече затрагиваются темы, связанные с гуманитарной, экономической, медицинской помощью, а также возобновление работы Женевской конституционной комиссии.

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Вестник Кавказа

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