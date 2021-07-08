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Новое назначение произведено в министерстве дошкольного образования Узбекистана

Минфин Узбекистана
Минфин Узбекистана

Шодиер Маматкулов покинул пост заместителя министра дошкольного образования, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Чиновник трудился в должности замминистра с мая 2018 года, теперь он переходит на другую работу, передает "Газета.uz".

Новым замглавы МДО назначен Нодир Муслитдинов, ранее руководивший департаментом бюджетной политики в отраслях соцзащиты населения и государственных социальных услуг Минфина Узбекистана.

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Вестник Кавказа

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