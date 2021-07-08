МЧС предупредило о новой волне жары

Главное управление МЧС России по Москве сообщило о том, что сегодня в Москве столбики термометров поднимутся до 33 градусов. Жаркая погода сохранится до вечера воскресенья.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11:00 8 июля до 20:00 11 июля в Москве ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха в дневные часы до 33 градусов", - говорится в сообщении Главка.

Специалисты экстренного ведомства рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце. Во время жары необходимо пить больше воды, надевать одежду светлых тонов и головной убор.