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"Лада" и Nissan не поделили дорогу в Ставрополе

&quot;Лада&quot; и Nissan не поделили дорогу в Ставрополе

В Ставрополе на улице Льва Толстого LADA Granta врезалась  Nissan Almera.

Сообщается, что отечественная легковушка двигалась по Дзержинского, водитель попытался совершить левый поворот, но не убедился в безопасности маневра.

Как он сам позднее рассказал полиции, он хотел проскочить перед другим автомобилем, однако не справился с управлением и врезался в иномарку.

В результате аварии пострадал водитель и пассажир иномарки. В настоящее время уточнение всех обстоятельств случившегося продолжается.

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Вестник Кавказа

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