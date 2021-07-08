"Лада" и Nissan не поделили дорогу в Ставрополе
В Ставрополе на улице Льва Толстого LADA Granta врезалась Nissan Almera.
Сообщается, что отечественная легковушка двигалась по Дзержинского, водитель попытался совершить левый поворот, но не убедился в безопасности маневра.
Как он сам позднее рассказал полиции, он хотел проскочить перед другим автомобилем, однако не справился с управлением и врезался в иномарку.
В результате аварии пострадал водитель и пассажир иномарки. В настоящее время уточнение всех обстоятельств случившегося продолжается.
Вестник Кавказа
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