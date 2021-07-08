Туристка, пропавшая три дня назад, найдена в горах у Алматы

Потерявшаяся в горах неподалеку от Алматы туристка найдена в районе Большого Алматинского озера, такое сообщение распространила пресс-служба Департамента по ЧС города.

Женщина 1980 г.р. ушла в горы пятого июля, телефон она оставила дома. Накануне ее мать обратилась к спасателям.

Туристка была найдена сегодня в 10.56 (7.56 мск). "Ее состояние оценивается как тяжелое, требуется транспортировка и госпитализация пострадавшей. Департаментом организован вылет вертолета "КазАвиаСпас" МЧС РК", - цитирует сообщение ДЧС Sputnik Казахстан.

В поисково-спасательных работах принимали участие сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда и Службы спасения "109", а также 75 волонтеров. Поиски велись с помощью беспилотника.