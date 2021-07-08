Власти Узбекистана поддержат виноградарей

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев анонсировал ряд новых мер по поддержке виноградарства и промышленной переработки винограда.

В целях стимулирования создания новых и обновления старых виноградников fuhfhbzv будут предоставляться субсидии в размере 10 млн сумов за каждый гектар новых сертифицированных плантаций. Для финансирования закладки виноградников банкам будут выделены ресурсы в размере $100 млн, - передает Podrobno.uz.

Также президент указал на возможность повышения урожайности в 2-3 раза за счет выращивания винограда на шпалерах, до 30% расходов на сооружение которых будут компенсироваться из бюджета. Кроме того, ввоз оборудования и техники, используемых в виноградарстве, будет освобожден от таможенных пошлин.

Глава государства подчеркнул необходимость создания винодельческих кластеров для создания полного цикла переработки винограда и производства готовой продукции. Таким кластерам будут предоставлены льготы для покупки перерабатывающего оборудования, сушки и упаковки винограда.

Министерству инновационного развития поручено создать новые высокоурожайные, бескостные, холодостойкие и устойчивые к болезням сорта винограда на основе зарубежного опыта.

Также Мирзиеев дал поручения по созданию и продвижению за рубежом национального бренда сортов винограда, достижению фитосанитарных соглашений с потенциальными рынками сбыта.

Сегодня в стране виноград выращивается на площади в 90 тыс га, этим заняты 900 тыс человек. Только за последние четыре года было заложено 52 тыс га новых виноградников, потенциал виноградного экспорта Узбекистана оценивается минимум в $600 млн, изюма – в $500 млн, а вина – в $100 млн.