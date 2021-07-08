В Грузии создадут кредитный реестр

Коммерческие банки и кредитные компании обязаны каждый месяц передавать данные Нацбанку Грузии для кредитного реестра. Об этом говорится в заявлении главы банка Кобы Гвенетадзе.

Согласно указу, реестр позволит оценивать риски в кредитных организациях на индивидуальном и консолидированном уровнях.

Помимо этого, реестр позволит проводить мониторинг динамики кредитных портфелей, контролировать кредитные организации с точки зрения нормативно-правовой базы и улучшит процесс анализа кредитного риска за счет увеличения доступности данных.

В документе подчеркивается, что реестр позволит предоставлять периодическую статистическую информацию МВФ и другим финансовым организациям.

Также целью реестра является облегчение бремени отчетности для коммерческих банков и других кредитных компаний, которые участвуют в Кредитном реестре, путем предоставления им возможности отсылать обязательную отчетность эффективным и простым способом.