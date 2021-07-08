Экс-глава Минздрава нанес Казахстану ущерб на $4,1 млн

В Казахстане окончено досудебное расследование против экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и его зама Олжаса Абишева: их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, такое сообщение распространила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу республики.

По данным ведомства, экс-чиновники приняли и ввели в эксплуатацию в действительности нерабочую платформу информатизации Минздрава, которая должна была объединить все сведения о пациентах, лекарствах и медизделиях для оперативного решения проблем, существующих в системе здравоохранения.

"На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами", - цитирует сообщение АФМ ТАСС.

Уточняется, что стоимость невыполненных работ, то есть сумма нанесенного ущерба, составляет $4,1 млн, или 1,5 млрд тенге.

Помимо этого, бывшего министра подозревают в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне прошлого года воздушного судна санитарной авиации в собственных целях.