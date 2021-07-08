На Ставрополье построят семь больниц

Строительство семи медучреждений стартовало в Ставропольском крае в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Управление по информполитике правительства региона сообщает, что возводятся врачебная амбулатория в Татарке и офис врача общей практики в Сенгилеевском Шпаковского округа. Также на Ставрополье построят несколько фельдшерско-акушерских пунктов: два ФАПа появятся в аулах Махач-Аул и Артезиан-Мангит в Нефтекумском городском округе, по одному в хуторе Рощинском Кочубеевского округа, в хуторе Тамбукан и в селе Сунжа-Ворошиловка Предгорного округа.

Всего в рамках программы в этом году начнется строительство 29 медучреждений, заявил и.о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко, пишет "АиФ-Ставрополье".