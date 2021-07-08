Бердымухамедов опробовал на Каспии корабль, построенный в России

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и члены туркменского правительства совершили первую морскую прогулку по Каспию на новом туркменском корабле, построенном в Российской Федерации, - пишет русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

"Глава государства, в ходе рабочей поездки в город Туркменбаши принял участие в церемонии благословения в добрый путь нового пассажирского корабля "Рахат" ("Уютный"), прибывшего в распоряжение агентства "Туркменские морские и речные пути", - говорится в сообщении газеты.

Издание подчеркивает, что "построенный в республике Татарстан Российской Федерации этот высокоскоростной пассажирский корабль предназначен для туристов и путешественников, любящих морские прогулки", передает РИА Новости.

Корабль длиной 33 метра и дальностью плавания 100 морских миль располагает всеми удобствами для пассажиров, их комфортного плавания и отдыха, - говорится в сообщении.