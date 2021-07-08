Жара в столичном регионе входит в "оранжевую" зону

Сегодня в столичном регионе установится жара выше 30-градусной отметки, но это не предел, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На пик жары мы будем выходить к воскресенью и началу следующей недели", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Гидрометцентр России сегодня уже объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за жары, - следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба".

Предупреждение о температуре выше 30 градусов действует с 10.00 до 19.00, - говорится в сообщении.