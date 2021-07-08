В Турции нашли следы неизвестной цивилизации

Житель северо-западной турецкой провинции Биледжик, занимаясь земляными работами во дворе многоквартирного дома, случайно обнаружил останки людей и предметов, возраст которых составляет порядка 8,5 тыс лет.

Редчайшая археологическая находка была сделана еще два года назад, но сообщили ученые о ней только сейчас - тогда было принято решение провести превентивные раскопки, которые затем стали полноценными полевыми работами, длившимися два года, - информирует Hurriyet Daily News.

Из земли были подняты 11 человеческих скелетов и предмет с тремя просверленными отверстиями, который был идентифицирован как музыкальный инструмент, а также фрагменты древней керамики.

Как отметили исследователи, скорее всего найденные останки принадлежат представителям неизвестной цивилизации, которая пришла в этот регион около 9 тыс лет назад и проживала здесь на протяжении примерно 1 тыс лет. В любом случае, это одни из самых древних останков человека, найденные на территории Западной Анатолии.

"Эти люди прекрасно знали, как вести сельское хозяйство, у них были одомашненные животные. Найденные скелеты будут детально изучены в университетской лаборатории факультета антропологии", - рассказал руководитель исследовательской группы, добавив, что изучение останков позволит установить их пол, болезни, которыми они страдали, а также даст информацию об их рационе.