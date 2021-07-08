Лавров: ОДКБ защитит Таджикистан от талибов

В случае нападения на Таджикистан из Афганистана этот вопрос немедленно рассмотрит ОДКБ, - заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы с Таджикистаном союзники. И если будет нападение на Таджикистан, конечно, это будет немедленным предметом для рассмотрения в ОДКБ", - сказал он, выступая с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов" в Дальневосточном федеральном университете, передает "Интерфакс".

Лавров напомнил, что представители секретариата ОДКБ посетили таджикско-афганскую границу, и ситуация рассматривалась на заседании постоянного совета.

Напомним, за последние две недели около 1500 военных Афганистана в ходе вооруженных столкновений с талибами (движение "Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация) перешли на территорию Таджикистана.