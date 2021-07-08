Отслуживший дончанин "пошутил" о минировании самолета

Руководству авиакомпании S7 сегодня пришлось задержать авиарейс сообщением Благовещенск-Москва в аэропорту вылета из-за сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве.

"Рейс был задержан после того, как один из пассажиров сообщил о минировании самолета. Экипажем компании принято решение о повторном досмотре воздушного судна, пассажиров, багажа и коммерческого груза", - отметили в пресс-службе аэропорта, передает "Интерфакс".

Вылет рейса ожидали 200 пассажиров.

Как стало известно позже, самолет не смог вовремя вылететь из-за неудачной шутки отслужившего срочную службу молодого мужчины, сообщил и.о. начальника Благовещенского линейного отдела МВД РФ на транспорте Александр Храмов.

"Молодой человек 2000 года рождения, житель Ростовской области, отслужил срочную службу и направлялся домой. Он трезвый, пояснил, что пошутил. При этом уже находился в самолете, который готовился к взлету. С ним работает следственно-оперативная группа", - пояснил полицейский.

После повторной проверки багажа и пассажиров самолет вылетел в пункт назначения.

"Самолет вылетел в Москву в 13:00 (7:00 мск). На борту 199 пассажиров", - сообщили в аэропорту Благовещенска.

О судьбе "шутника" не сообщается.