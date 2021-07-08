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Власти Дубая рассказали о взрыве в морском порту

Власти Дубая рассказали о взрыве в морском порту

Мощный взрыв в порту Дубая произошел из-за взрыва контейнера на борту судна, - сообщили в пресс-службе правительства эмирата.

Накануне вечером на корабле в порту Дубая Джебель-Али в результате взрыва одного из контейнеров возник пожар. Правительство эмирата заявило, что никто не пострадал, возгорание удалось взять под контроль.

"В одном из контейнеров на борту судна были легковоспламеняющиеся материалы", - заявил представитель пресс-службы телеканалу Al-Arabiya, передает РИА Новости.

Экипаж загоревшегося судна успели своевременно эвакуировать, - добавили в пресс-службе правительства эмирата.

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Вестник Кавказа

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