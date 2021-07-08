Байден сегодня разъяснит происходящее в Афганистане

Президент США Джо Байден сегодня выступит с комментариями по поводу вывода ВС США из Афганистана, - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Утром 8 июля Байден встретится со своей командой по нацбезопасности, чтобы получить регулярную сводку о ходе вывода наших сил из Афганистана", - добавила она, передает "АиФ".

После этого он выступит с комментариями о продолжающемся сокращении численности вооруженных сил США в Афганистане и о продолжающейся гуманитарной помощи и помощи в обеспечении безопасности, - заверила Псаки.