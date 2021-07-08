Кулинарный путеводитель появится в Аджарии
В Аджарии открылась кулинарная экспедиция по сбору рецептов местных блюд, традиции их приготовления с целью создания путеводителя, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов автономии.
Основной целью проекта явялется популяризация гастротуризма и аджарской кухни.
В путеводитель войдут хорошо известные и забытые блюда аджарской кухни.
Отмечается, что путеводитель поможет визитерам познакомиться с аджарскими блюдами.
Стоит добавить, что экспедиция охватит как верхнюю Аджарию, так и прибрежные зоны. В каждом районе выявят не менее 15 редких и малоизвестных блюд.
Для популяризации гастротуризма в текущем году планируется проведение кулинарных мастер-классов и тренингов.
Вестник Кавказа
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