Кулинарный путеводитель появится в Аджарии

В Аджарии открылась кулинарная экспедиция по сбору рецептов местных блюд, традиции их приготовления с целью создания путеводителя, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов автономии.

Основной целью проекта явялется популяризация гастротуризма и аджарской кухни.

В путеводитель войдут хорошо известные и забытые блюда аджарской кухни.

Отмечается, что путеводитель поможет визитерам познакомиться с аджарскими блюдами.

Стоит добавить, что экспедиция охватит как верхнюю Аджарию, так и прибрежные зоны. В каждом районе выявят не менее 15 редких и малоизвестных блюд.

Для популяризации гастротуризма в текущем году планируется проведение кулинарных мастер-классов и тренингов.