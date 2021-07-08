Инфляция в России бьет рекорды

Инфляция в России в годовом выражении достигла 6,6%, следует из обзора министерства экономического развития (МЭР) страны.

В июне годовая инфляция ускорилась до 6,5% - это максимальный показатель с августа 2016 года, а месячная инфляция составила 0,69%, что является рекордом с июня 2012 года, - сообщили в Росстате, передает РИА Новости.

В МЭР ускорение инфляции объясняют низкой базой 2020 года, а ее основным драйвером называют продовольствие из-за подорожания овощей и фруктов. Подорожание непродовольственных товаров связано с ускоренным ростом цен на товары с высокой долей импорта и стройматериалы. Кроме того, свое влияние оказал рост цен на туристические услуги, - поясняют в МЭР.

В то же время по подсчетам Росстата недельная инфляция с 29 июня по 5 июля ускорилась до 0,46%, а ее главная причина - индексация тарифов ЖКХ и подорожание зарубежных поездок из-за открытия сообщения с Турцией. Сдерживающим фактором выступает лишь сезонное снижение стоимости овощей и фруктов.