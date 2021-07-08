Призрачные перспективы вступления в НАТО взбесили Зеленского

Регулярные заявления украинского руководства по вопросу членства страны в НАТО и ЕС - свидетельство истерики украинских властей, - заявил в эфире телеканала "Наш" выразил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

"Это истерика. На самом деле офис президента, МИД и Владимир Зеленский, потерпели, на мой взгляд, сокрушительное поражение в международных отношениях. У нас когда-то были достаточно теплые отношения с Венгрией, Германией, Францией, сегодня это наши оппоненты", - заявил Мураев, цитирует его РИА Новости.

Он напомнил, что жители Нидерландов на "консультативном" референдуме по ратификации соглашения по ассоциации между ЕС и Украиной выступили против этого договора, а Венгрия блокирует евроатлантические стремления Киева из-за нарушения прав этнических венгров в Закарпатье.

"Мы получили двух противников, и Зеленский все сделал для того, чтобы нас не уважали как страну в Германии и Франции. Мы это видели по его обращению при живой Ангеле Меркель, которая еще в должности, к кандидатам на роль канцлера", - отметил Мураев, добавив, что такое развитие событий подчеркивает политическую незрелость киевского руководства и непонимание им геополитических процессов.

Напомним, накануне специальный представитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай заявил, что вопрос вступления Украины в альянс - это политическое решение, при этом позиция союзников Киева, включая Польшу и страны Прибалтики, по вопросу членства страны в НАТО и ЕС не является решающей. Не гарантируют Киеву вступление в альянс и проведенные реформы, - добавил он.