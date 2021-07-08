Лавров: Запад пытается расшатать ситуацию в России

Запад может попытаться спровоцировать в России протестные выступления в преддверии выборов в Госдуму, - заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете.

После этого может быть развернута кампания по непризнанию итогов выборов – таким образом Запад пытается повлиять на российскую внутреннюю политику, - уверен министр.

"Я хочу со всей ответственностью сказать, что сценарии, вынашиваемые Западом, не пройдут", - подчеркнул Лавров, передает РИА Новости.

О попытках из-за рубежа нагнетать в России социальную напряженность перед выборами в Госдуму в мае заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, отметив: "учитывая потенциальные угрозы дестабилизации общественно-политической ситуации, важно не допустить нарушений законодательства, различного рода вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, надежно пресекать любые попытки нанесения ущерба нашим национальным интересам, правам и свободам граждан России".

Напомним, выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с ними состоятся региональные и муниципальные выборы.