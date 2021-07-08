В Казахстане выявлено 2800 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 800 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Лидером по выявлению новых случаев COVID-19 остается Нур-Султан, в Алматы и Карагандинской области - свыше 300 заболевших, еще в шести регионах за сутки выявлено свыше ста заболевших, - передает Sputnik Казахстан.

В Нур-Султане за истекшие сутки было выявлено 794 заболевших, в Алматы – 340,

В Шымкенте – 133 инфицированных. В Карагандинской области 349 новых пациентов, в Акмолинской области – 129, в Атырауской области – 149, в Западно-Казахстанской области – 176, в Мангистауской области – 154, в Павлодарской области – 126 заболевшх.

Всего в стране с начала пандемии подтвержден 445 091 случай COVID-19.

По данным Минздрава, первым компонентом провакцинировано 4 млн казахстанцев, второй компонент вакцины получили 2,2 млн жителей страны.