Евро-2020: итоги полуфинала Англия - Дания

В среду, 7 июля, матчем сборных Англии и Дании завершилась стадия 1/2 финала чемпионата Европы по футболу.

Встреча проходила на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Счет в матче был открыт на 30-й минуте. Датчане заработали штрафной примерно в 25 метрах от ворот, который прямым ударом реализовал полузащитник Миккель Дамсгор. Гол датчанина стал первым на этом Евро, забитым прямым ударом со штрафного.

Англичане сумели отыграться спустя девять минут. Нападающий Харри Кейн отдал разрезающий пас в штрафную на полузащитника Букайо Сака, который покатил мяч на хавбека Рахима Стерлинга, а датский защитник Симон Кьер, пытаясь прервать передачу, срезал мяч в свои ворота.

В дополнительное время встречи арбитр Данни Маккели назначил весьма спорный пенальти в ворота сборной Дании за фол на Рахиме Стерлинге. В эпизоде, когда английский полузащитник входил в штрафную, на поле одновременно находились два мяча. Однако рефери не остановил игру, хотя по правилам должен был это сделать и разыграть спорный мяч.

К точке подошел Харри Кейн. Голкипер датчан Каспер Шмейхель отразил удар англичанина, но форвард удачно сыграл на добивании и принес своей команде победу.

Обыграв Данию, англичане впервые в своей истории вышли в финал чемпионатов Европы. Ранее лучшим достижением команды были полуфиналы 1968 и 1996 годов.

Напомним, финал Евро-2020 состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В главном матче турнира встретятся сборные Италии и Англии.