Евро-2020: Англия переиграла Данию и вышла в финал

Только что на стадионе "Уэмбли" в Лондоне закончился матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Дании.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. На 30-й минуте датчанин Миккель Дамсгор вывел свою команду вперед, однако всего спустя 9 минут англичане сумели отыграться благодаря автоголу защитника датской команды Симона Кьера. В дополнительные 30 минут победу сборной Англии принес точный удар нападающего Харри Кейна.

Таким образом, в финал вышла Англия. В главном матче турнира, который пройдет 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, англичане сыграют с Италией.