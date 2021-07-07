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Человек пострадал в ДТП на трассе Чаренцаван-Раздан

Человек пострадал в ДТП на трассе Чаренцаван-Раздан

ДТП с пострадавшим произошло на автодороге Чаренцаван-Раздан, такое сообщение распространила пресс-служба МЧС Армении.

Сигнал о ЧП был получен в 11:30 (10:30 мск). На место событий выехали три бригады спасателей.

Оказалось, что на 46-м километре трассы Ереван-Севан столкнулись BMW (водитель 1985 г.р.) и Opel Astra G (водитель 1997 г.р.), передает Sputnik Армения.

Водитель Opel получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медцентр Раздана, где врачи оценили его состояние как удовлетворительное.

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