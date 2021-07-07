В Триатлон-парке Нур-Султана открывается бассейн

В Триатлон-парке Нур-Султана появился бассейн, об этом сообщил руководитель Центра урбанистики Елнар Базыкен.

«Теперь есть возможность приходить с семьей на купания, проводить досуг в жаркую погоду, гулять и загорать в Триатлон-парке. На сегодняшний день практически завершены все работы, скоро установят шезлонги и специальные кабинки для переодевания», - написал он в Instagram.

Бассейн даст возможность спортсменам совершать заплывы в реку Есиль.

На территории у бассейна планируется проводить различные уличные мероприятия. Зона оборудована теневыми конструкциями и фуд-кортом.

зона для питания.