Краснодарский "Кванториум" на время дополнит мобильный планетарий

В Краснодаре открывается мобильный планетарий: конструкция с куполом будет установлена на площадке перед детским технопарком "Кванторитум", - сообщает пресс-служба регионального министерства образования, науки и молодежной политики.

Благодаря эффекту погружения планетарий становится звездным театром. Десять его зрителей отправятся в космическое путешествие, побывают на космическом корабле в виртуальной реальности и посмотрят на небо в телескоп,

"Также родители и дети смогут посмотреть фильмы о космосе: "Солнце-звезда нашей жизни", "Энергия Вселенной", "В глубины Вселенной", "Возвращение на Луну. Навсегда" и "Касаясь края Вселенной", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Юг".

Школьники смогут посетить планетарий до 18 июля, сделать это можно будет как в будни, так и в выходные.