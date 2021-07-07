У незрячих жителей Чечни будет свой алфавит Брайля

Первый национальный алфавит, основанный на системе шрифта Брайля, создадут в Чечне для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - он позволит людям с нарушением зрения читать и печатать на родном языке.

"Начата работа по формированию чеченского алфавита на азбуке Брайля. Уже утверждена рабочая версия, но она будет доработана, чтобы учесть все нюансы, исключающие противоречия, а также особенности, связанные с облегчением процесса восприятия и использования данного алфавита", - сообщил председатель общественный палаты Чечни и член рабочей группы по разработке алфавита Исмаил Денильханов, передает "Это Кавказ".

Разработкой алфавита занимаются представители власти, депутаты, общественные деятели и сотрудники коррекционных школ. Окончательный вариант алфавита будет утвержден на законодательном уровне или постановлением правительства.