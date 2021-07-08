Утилизацию ТКО в Дагестане будет проводить одна компания

В Дагестане будет создана единая компания, которая будет заниматься строительством заводов по обращению с твердыми коммунальными отходами, - сообщил премьер-министр Абдулпатах Амираханов.

"Нами подписана дорожная карта взаимодействия с ППК "Российский экологический оператор". В рамках дорожной карты ведется работа по учреждению республиканской компании, на которую будет возложено создание в Дагестане объектов обращения с отходами и последующая их эксплуатация…", – рассказал премьер-министр, передает "АиФ-Дагестан".

Новое предприятие позволит не только обеспечить республике новые рабочие места, но и сохранить экологию, для чего нужно создать инфраструктуру, полигоны, мусоросортировочные станции, - добавил премьер.

Напомним, корректировку территориальной схемы обращения с отходами в Дагестане планируется завершить к осени текущего года.