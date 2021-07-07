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Военная база США подверглась обстрелу в Ираке

Военная база США подверглась обстрелу в Ираке

В результате обстрела авиабазы "Айн аль-Асад" в провинции Анбар на западе Ирака пострадали двое американских военных, сообщает представитель Пентагона Джессика Макналти.

"Двое американских военных - среди раненых при нападении на базу "Айн аль-Асад", - приводит слова Макналти РИА Новости.

Напомним, что авиабаза "Айн аль-Асад", где базируются военные США, подверглась ракетному обстрелу. Представитель операции "Непоколебимая решимость" в Ираке Уэйн Маротто заявил, что в результате инцидента ранены три человека.

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Вестник Кавказа

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