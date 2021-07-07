Ставрополье приглашает туристов на "Винный тур"

В Ставропольском крае разработан "Винный тур", охватывающий почти все винодельческие районы края, в том числе Левокумский, Буденновский, Минераловодский, Изобильненский. Об этом рассказал первый вице-премьер региона Николай Великдань.

По его словам, всего в тур включено шесть экскурсий, участники которых посетят специализированные хозяйства, где можно увидеть полный цикл производства – побывать на виноградниках, понаблюдать за процессом производства и розлива продукции, попробовать вино от производителя.

Кроме того, разработана "Барная карта Ставрополья", куда вошли лучшие образцы ставропольского виноделия, добавил чиновник.

Сейчас виноградарство и виноделие в крае активно развиваются. "В нынешнем году на поддержку виноградарства в крае предусмотрено более 61 млн рублей. Благодаря господдержке, в том числе из краевого бюджета, наш регион сегодня по площади лозы и валовому производству янтарной ягоды находится на 4 месте в России", - цитирует Великданя "Ставропольская правда".