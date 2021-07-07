Перед Олимпиадой Япония готовится к режиму чрезвычайного положения

Япония рассматривает возможность запретить всем зрителям присутствовать на Олимпийских играх, сообщили Reuters несколько источников. Также ожидается, что власти объявят в Токио чрезвычайное положение для сдерживания распространения коронавируса за 16 дней до начала Игр. Премьер-министр Ёсихидэ Суга заявил, что его правительство определит новые меры по борьбе с распространением вируса в четверг.

Ожидается, что будет принято решение, смогут ли зрители присутствовать на олимпийских мероприятиях. В течение нескольких недель медицинские эксперты заявляли, что отсутствие зрителей на Олимпийских играх будет наименее рискованным вариантом на фоне серьезной обеспокоенности общественности тем, что Игры вызовут новые всплески коронавирусной инфекции. Организаторы уже запретили допуск зарубежных зрителей и установили ограничение для собственных граждан на 50% вместимости и до 10 тыс. человек, чтобы сдержать вспышку коронавируса.

Официальные лица пытались решить вопрос в течение нескольких месяцев, но неудача правящей партии на выборах в Токийское собрание в воскресенье, которое союзники Суги приписали общественному гневу по поводу Игр, вынудила их изменить свою позицию. ”С политической точки зрения отсутствие зрителей теперь неизбежно”, - сказал Reuters источник из правящей партии.

В конце этого года в Японии пройдут парламентские выборы, и настойчивое требование правительства о том, чтобы Игры, отложенные в прошлом году из-за распространения вируса по всему миру, все-таки состоялись в этом году, может негативно сказаться на результатах голосования. Оргкомитет Токио-2020 заявил, что ограничения для зрителей будут основаны на содержании чрезвычайного положения в связи с коронавирусом в Японии или других соответствующих мер.

Безопасная Олимпиада

Выступая после того, как Суга прокомментировал ситуацию, губернатор Токио Юрико Койке сказала, что город-организатор продолжит подготовку к ”безопасной Олимпиаде” даже в условиях нового чрезвычайного положения. В Японии не было таких серьезных вспышек COVID-19, которые наблюдались во многих других странах, но было зарегистрировано более 800 тыс. случаев заболевания и 14800 смертей.

Власти изо всех сил боролись с пандемией, особенно в Токио и его окрестностях, где в среду было зарегистрировано 920 новых случаев заражения, что является максимальным показателем с 13 мая. Медленное внедрение вакцины означает, что только четверть населения Японии сделала хотя бы одну прививку от COVID-19.

Суга сообщил журналистам, что решение об ограничениях будет принято в четверг после переговоров со специалистами в области здравоохранения. Он пообещал отреагировать на растущую заболеваемость в Токио.

Ежедневная газета Sankei сообщила со ссылкой на источники в правительстве, что чиновники готовятся объявить в Токио чрезвычайное положение для сдерживания распространения вируса. Новый режим чрезвычайной ситуации может продлиться до 22 августа. Это будет означать запрет для зрителей на олимпийских мероприятиях, поскольку ограничения, уже действующие в городе, будут ужесточены после первоначальной даты их окончания 11 июля. Sankei пишет, что в трех соседних с Токио префектурах, где будут проходить некоторые Олимпийские мероприятия, действует режим ”квази-чрезвычайной ситуации”, который будет продлен.

Игры начнутся 23 июля и закончатся 8 августа.

Непростые обстоятельства

В четверг или пятницу представители правительства встретятся с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом и токийскими организаторами, чтобы обсудить вопрос о зрителях. Высокопоставленный представитель правительства Кацунобу Като заявил на этой неделе, что Суга поднял вопрос о возможности проведения Игр без зрителей.

Ранее в среду исполнительный директор оргкомитета Тоширо Муто сообщил, что организаторы стремятся обеспечить безопасность с помощью эффективных мер общественного здравоохранения против COVID-19.

Муто, обращаясь к Совету ООН по правам человека в Женеве в заранее записанном видео, говорит, что ”благодаря успешному проведению Игр в Токио, мы надеемся показать миру, что люди имеют право жить более здоровой и счастливой жизнью даже в сложных обстоятельствах".

Сигэру Оми, главный советник правительства по вопросам здравоохранения, сказал парламентскому комитету по здравоохранению, что важно как можно сильнее сократить количество олимпийских чиновников и других лиц, посещающих мероприятия. По его словам, период с июля по сентябрь будет ”одним из самых важных” в борьбе с коронавирусом в Японии. ”Мы уже говорили, что лучше проводить мероприятия без зрителей, - сказал Оми. - Мы просим людей принять меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Присутствие зрителей на Играх может послать общественности противоречивый сигнал”.

Власти Токио также решили перенести большую часть эстафеты Олимпийского огня, который должен прибыть в столицу в пятницу, с дорог общего пользования. Церемонии зажжения факелов пройдут без зрителей.