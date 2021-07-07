Бишкекская неделя Международной программы "МедИАЦия" стартует 12 июля

В Бишкеке 12 июля начинается очередной этап Международной программы "МедИАЦия" в онлайн- и офлайн-форматах. Такое сообщение распространил Информационно-аналитический центр МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве (ИАЦ МГУ).

"4 страны и 4 тематических недели: Душанбинская, Бишкекская, Ташкентская и неделя в Нур-Султане - станут для участников программы возможностью повысить свои профессиональные навыки и углубить знания о Центральной Азии, а также получить сертификаты и попасть на стажировку в сфере публицистической аналитики", - сказано в нем.

В ходе Бишкекской недели будет обсуждаться роль гражданского общества в евразийской интеграции.

В онлайн-формате выступят к.и.н., старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Алексей Криволапов, тема - "Военное строительство и военно-техническое сотрудничество на постсоветском пространстве"; шеф-редактор научно-исследовательского центра проблем интеграции стран - участниц ЕАЭС "Союзный нарратив 2050" Семен Уралов, тема - "Россия - Кыргызстан: перспективы создания союзного государства"; к.с.н., в.н.с., ученый секретарь Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН (ИСПИ ФНИСЦ РАН) Ирина Шушпанова, тема - "Последствия пандемии COVID-19 для гражданских обществ стран ЕАЭС"; гендиректор Института экономических стратегий Отделения общественных наук РАН, президент Международной академии исследований будущего, заведующий кафедрой управления бизнес-проектами МИФИ, генеральный директор Международного института П.Сорокина – Н.Кондратьева, главный редактор журналов "Экономические стратегии" и "Партнерство цивилизаций" Александр Агеев, тема - "Евразийская интеграция: факты, фэйки, иллюзии"; доцент кафедры истории и культурологии Кыргызско-Российского Славянского университета, кандидат исторических наук Павел Дятленко, тема - "Ситуация с русским языком в Кыргызстане в евразийскую эпоху".

Кроме того, в программу Бишкекской недели входит серия офлайн мероприятий. Круглый стол "Открытый диалог России и Кыргызстана: журналистика, медиа и форматы" пройдет 15 июля, на следующий день запланирован мастер-класс ""Я сделал с ним интервью, а на следующий день его дом разнесла ракета" - как написать репортаж, который дочитают до конца" от корреспондента МИЦ "Известия" Эльнара Байназарова. 16 июля состоится мастер-класс "Информационно-аналитическое сопровождение евразийской интеграции: работа с инфоповодами, оценка информации, борьба с фейками" от Елены Добрыниной, редактора аналитического издания "Евразия.Эксперт". В тот же день мастер-класс "Подкасты - вторая жизнь эфира" проведет Павел Жданко, редактор-ведущий радио Sputnik Кыргызстан.

Чтобы принять участие в Бишкекской неделе, надо пройти регистрацию по ссылке и выбрать формат участия, причем заявки принимаются до 10 июля включительно.

Мероприятие организовано ИАЦ МГУ при поддержке Фонда президентских грантов.