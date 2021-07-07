Нацбанк Грузии объявил о старте продаж коллекционной монеты

Национальный банк Грузии сообщил о поступлении в продажу новой коллекционной монеты, посвященной 100-летию Конституции Грузии.

Первая Конституция Грузии была принята 21 февраля 1921 года, к этому событию регулятор представил новую монету, которую коллекционеры смогут приобрести со среды на сайте онлайн-магазина Нацбанка. Начиная с 9 июля монета будет доступна в кассовом центре. Уточняется, что до 15 июля будут продаваться с ограничением – одна монета в одни руки.

Всего выпущено 1,5 тыс серебряных монет, их вес составляет 15,5 грамма, цена каждой – 95 лари, номинал – 5 лари, сообщает Sputnik Грузия.