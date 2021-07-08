Цифровизация Центральной Азии: Казахстан и Узбекистан в передовиках

Странам Центральной Азии необходимо развивать региональное сотрудничество и найти около $6 млрд для того, чтобы они могли максимально использовать возможности, предоставляемые цифровизацией. Emerging Europe отмечает, что цифровизация стала неотъемлемой частью экономического развития. По оценкам Всемирного банка, 10-процентное увеличение количества подключений к интернету может добавить как минимум процент к экономическому росту. Рост количества подключений к интернету всего на один процент может увеличить экспорт на 4,3%.

Благодаря цифровизации более бедные страны с аграрной экономикой могут обойти индустриализацию, отойти от ресурсной модели и войти в число стран с развитой экономикой. По этой причине развивающимся государствам крайне важно как можно быстрее перейти на цифровые технологии. С каждым годом те страны, которые не развивают должным образом свою цифровую экономику, все больше отстают от остального мира, попадая в ловушку относительной бедности.

Центральная Азия - регион с большим потенциалом в цифровой сфере, но он отстает от большинства стран Европы с формирующимся рынком. Пять стран сильно различаются по уровню цифровизации. Почти половина населения Центральной Азии не имеет доступа к интернету. Согласно статистике Всемирного банка, уровень доступа к интернету в Киргизии, Таджикистане и Туркменистане ниже среднего мирового показателя и составляет 54%. С точки зрения доступа к широкополосным соединениям, в отличие от мобильной связи, только в Казахстане уровень выше (13,44%), чем в среднем по миру (13,26%).

Еще одной проблемой в регионе является скорость интернет-соединения. По данным Speedtest.net, лучше всех обстоят дела в Казахстане, где средняя скорость широкополосного доступа составляет 58,35 Мбит/с. При этом страна занимает 67-е место в мире.

В Туркменистане одна из самых низких средних скоростей широкополосного доступа в мире - всего 4,19 Мбит/с.

Казахстан

Казахстан с самым высоким уровнем доступа к итернету в регионе (80%, что выше, чем в ряде европейских стран) первым осознал образовавшийся потенциал. В 2017 году правительство запустило программу ”Цифровой Казахстан”, направленную на ускорение цифровизации экономики и общества. Правительство поощряет создание новых предприятий. Каждое крупное учебное заведение в стране приветствует и поддерживает стартапы, в первую очередь Назарбаев Университет в Нур-Султане.

Один из самых многообещающих стартапов в стране - Sezual, технологическая компания, производящая устройства, которые помогают слепым людям ориентироваться с помощью эхолокации. Генеральный директор Нурбек Енсенбаев благодарен за поддержку, которую правительство страны оказывает развитию компании.

Галимжан Габдрешов, соучредитель Sezual, считает, что инициативы правительства принесли ощутимые выгоды каждому жителю страны и способствовали становлению Казахстана в качестве регионального лидера в области цифровизации. ”Теперь цифровые лидеры Казахстана помогают соседним странам”, - говорит Габдрешов.

Узбекистан

В Узбекистане, крупнейшей по численности населения стране региона, также наблюдается прогресс с точки зрения цифровизации. С 2019 по 2020 год Узбекистан почти вдвое увеличил протяженность своей оптоволоконной инфраструктуры - с 36600 км до 68600. Правительство упростило получение разрешений на строительство вышек сотовой связи, что привело к ускорению доступа к интернету. Одновременно с этим все три государственных телекоммуникационных провайдера страны укрепили сотрудничество с китайским гигантом Huawei по созданию сетей 5G.

В октябре 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ об утверждении стратегии ”Цифровой Узбекистан - 2030”. В качестве первого шага инициатива направлена ​​на перевод всех государственных платежей, в частности, пошлин, налогов и штрафов, в цифровой формат до 1 августа. Инициатива также предусматривает более тесное сотрудничество между государственными органами и коммерческими структурами, что является шагом вперед в экономике Узбекистана, где доминирует государство.

Отстающие

Однако остальные три страны Центральной Азии сильно отстают от Казахстана и Узбекистана. В Туркменистане, например, самый низкий уровень доступа к интернету в регионе из-за автократической политической структуры, которая сдерживает создание частной индустрии, ориентированной на ИТ.

В Киргизии, где самая активная демократия в регионе, ситуация не намного лучше. В апреле Таалай Байтереков, глава Управления цифровой трансформации Киргизии, в обращении к парламенту признал, что ”цифровизация страны идет очень медленно”, а результаты ”отнюдь не впечатляющие”.

Таджикистан, экономика которого сильно зависит от денежных переводов, также испытывает трудности. В 2019 году менее одного процента домохозяйств имели широкополосный доступ в интернет, и чуть более трети - к мобильному интернету. Интернет также является непомерно дорогим для большей части страны, особенно в сельской местности, где проживает 70% населения.

По оценкам исследователей Международного союза электросвязи, для подключения оставшейся половины населения Центральной Азии к интернету потребуются инвестиции в размере $6 млрд, беспрецедентная решимость к сотрудничеству и координации, а также политическая воля.

По мнению Нурбека Енсенбаев, уровень сотрудничества находится на стадии становления. Казахстан уже помогает своим соседям в их усилиях по цифровизации, что может стать основой для более тесной интеграции между пятью странами, включая создание единой правовой зоны и экономическую координацию.

”Самое главное - это своевременные усилия, и Казахстан в данном случае может стать примером. Хотя Казахстан в настоящее время региональный лидер в этой важной области, приятно осознавать, что другие страны также предпринимают активные шаги в правильном направлении”, - говорит Енсенбаев.