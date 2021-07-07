Меликов надеется, что поддержка федерального центра поможет с энергоснабжением Дагестана

Врио главы Дагестана Сергей Меликов и руководитель Минэнерго РФ Николай Шульгинов обсудили ситуацию с электроснабжением в республике, такое сообщение опубликовано на сайте главы РД.

На встрече в Москве Меликов отметил, что перебои с электроснабжением входят в число ключевых проблем региона, и выразил надежду на то, что поддержка федерального центра поможет улучшить ситуацию.

"Мы столкнулись с тем, что многие объекты электроснабжения изношены. Но одномоментно заменить их все мы не можем, поэтому начнем с ремонта наиболее проблемных объектов", - пояснил глава Дагестана, добавив, что необходимо улучшить ситуацию с электричеством до зимы.

Глава Минэнерго РФ обратил особое внимание на платежную дисциплину населения Дагестана, пояснив, что ее укрепление - одна из приоритетных задач, выполнение которой повлияет и "стабильное функционирование энергосистемы и бесперебойное электроснабжение конечных потребителей".