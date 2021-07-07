Фанаты "Динамо" Тбилиси устроили потасовку с руководством клуба

Игра между тбилисским "Динамо" и бакинским "Нефтчи" в квалификационном раунде Лиге чемпионов завершилась неприятным инцидентом.

Один из болельщиков грузинского клуба высказал свое недовольство игрой руководству команды в грубой форме.

В штабе "динамовцев" весьма агрессивно отреагировали на оскорбления в свой адрес. Между фанатами и одним из руководителей команды возникла словесная перепалка, однако конфликтующие стороны вовремя остановили.