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Фанаты "Динамо" Тбилиси устроили потасовку с руководством клуба

Фанаты &quot;Динамо&quot; Тбилиси устроили потасовку с руководством клуба

Игра между тбилисским "Динамо" и бакинским "Нефтчи" в квалификационном раунде Лиге чемпионов завершилась неприятным инцидентом.

Один из болельщиков грузинского клуба высказал свое недовольство игрой руководству команды в грубой форме.

В штабе "динамовцев" весьма агрессивно отреагировали на оскорбления в свой адрес. Между фанатами и одним из руководителей команды возникла словесная перепалка, однако конфликтующие стороны вовремя остановили.

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Вестник Кавказа

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