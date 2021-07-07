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Штамм "дельта" доминирует в США

Штамм &quot;дельта&quot; доминирует в США

Коронавирусный штамм "дельта" стал доминирующим в США на начало июля, сообщает медицинский регулятор CDC.

"Дельта" отвечает теперь за почти 52% заражений, за ним идут "альфа" с 29% и "гамма" (9%).

Стоит отметить, что штамм "дельта", вызвавший резкий всплеск заболеваний в мире, считается более заразным, чем некоторые другие.

Напомним, что в Штатах за последние две недели число случаев заражения COVID-19 возросло на 14% (до 13 тыс в среднем за сутки), однако число смертей сократилось на 19% (250 за сутки).

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Вестник Кавказа

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