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Грузию тряхнуло в третий раз за день

Грузию тряхнуло в третий раз за день

Очередное землетрясение произошло сегодня в регионе Квемо Картли, такое сообщение опубликован на сайте Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Подземные толчки магнитудой 3,2 были зафиксированы у села Самеба, на расстоянии 26 км от города Дманиси, в 22:20 по местному времени.

Эпицентр располагался на глубине 9 км, передает Sputnik Грузия.

Напомним, землетрясения примерно той же магнитуды произошли на этой же территории сегодня утром и днем, а также накануне ночью.

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