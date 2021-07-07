Около миллиона петербуржцев вакцинировались от COVID-19

В Санкт-Петербурге привились от коронавируса 998 312 человек, из них более 734 тыс завершили цикл вакцинации, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

"С начала массовой вакцинации в Петербурге привились 998 316 человек. Из них 734 869 полностью завершили цикл вакцинации", - сказано в сообщении.

Уточняется, что за прошедшие сутки в северной столице первично вакцинировались 20 505 человек, вторично - 5817.

В Санкт-Петербурге действуют 145 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений. Также работают выездные прививочные бригады.