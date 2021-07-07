Государство помогает разбивать черешневые сады в Грузии

Новые черешневые сады разбиты на 204 га в регионе Шида Картли в рамках госпрограммы "Посади будущее", такое сообщение распространил Минсельхоз Грузии.

"В программе принимают участие многие фермеры, и с каждым годом она становится все более популярной. В этом году фермеры проявляют особую активность. В планах более семи тысяч контрактов, что является беспрецедентно большим числом", - цитирует главу министерства Левана Давиташвили Sputnik Грузия.

Министр осмотрел новый сад, разбитый компанией "Чери.джи" на 11 га. Чиновник обратил внимание, что он создан с использованием современных технологий, а именно ирригационных систем и градовых конструкций грузинского производства.