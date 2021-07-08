Афганский кризис накроет Европу. "Восстанавливайте страны, которые бомбите"

На фоне обострения ситуации в Афганистане соседний Таджикистан попросил помощи союзников по ОДКБ. Учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным, заявил таджикский постпред при ОДКБ Хасан Султонов.

Между тем, в самом Афганистане люди выстраиваются в очередь у оставшихся в Кабуле посольств. После вывода американских и европейских войск многие афганцы тоже хотят покинуть свою страну. Хорошо, если они смогут получить визы, пишет Modern Diplomacy. Если не смогут, то большинство станет беженцами. Обычно афганские беженцы пересекают территорию Ирана, Турции и Греции и оказываются в континентальной Европе. Многомесячное путешествие осуществляется с помощью незаконных перевозчиков, которых мало заботит международное право или человеческая жизнь. К тому времени, когда выжившие беженцы достигают Европы, большинство из них больны, истощены и зачастую не имеют никакого имущества.

Европейским странам придется либо найти способ оставить афганских беженцев в Афганистане, либо принять их и интегрировать в европейское общество. В случае с сирийскими беженцами подобный опыт оказался не очень успешным.

Многие нынешние беженцы из Афганистана - образованные люди. Отправляясь в Европу, они представляют себе ее неким раем на земле, но по прибытии обнаруживают, что их профессиональная квалификация недействительна, а статус проживания - не определен, что представляет собой серьезное препятствие на пути к интеграции. Многие устраиваются на низкооплачиваемую работу, насыщая рынок труда в принимающих странах и разжигая враждебное отношение к себе.

Приток беженцев был главной причиной Брексита и подъема популистских правительств в Европе. Видя потенциальную угрозу своему обществу и образу жизни, европейцы стали полагаться на политиков, которые сосредоточены на решении исключительно внутренних вопросов. В результате в ряде стран к власти пришли консервативные лидеры. Растут антииммигрантские и националистические настроения, против беженцев даже были организованы протесты.

США проводили масштабные военные операции по борьбе с терроризмом в Афганистане. Вашингтон добился определенного успеха, но не в восстановлении страны и предоставлении альтернативных возможностей для бизнеса третьему поколению афганцев, которые не видели ничего, кроме войны. Когда США уйдут из Афганистана, ответственность ляжет на Европу.

До сих пор бремя ответственности нес восточный сосед Афганистана, Пакистан. На протяжении 40 лет Пакистан принимал афганских беженцев за счет собственного экономического прогресса. На пике число беженцев достигало четырех миллионов, а сейчас составляет около трех миллионов. Будучи страной третьего мира, Пакистан может отвлечь лишь ограниченное количество ресурсов, выделяемых на собственное развитие, для обустройства беженцев.

Когда советские войска вошли Афганистан в 1979 году, Пакистан испытал первый удар по своей экономике в виде массового притока беженцев. Второй удар был нанесен в 2001 году, когда афганцы бежали от боевых действий, развернувшихся между США и "Талибаном" (запрещен в РФ). Следствием притока беженцев стало замедление роста приграничных районов Пакистана. Постепенная деградация экономики в этих регионах лишила их граждан возможностей для получения образования и роста. Пакистан все время нес бремя Европы и США. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в прошлом году отметил, что мир должен активизировать усилия и проявить сострадание, подобное тому, что проявляет Пакистан по отношению к беженцам. Но с учетом социально-экономических последствий пандемии COVID-19 Пакистан вряд ли будет приветствовать новых людей из Афганистана. Поэтому единственное возможное направление для афганских беженцев - западное.

Решение надвигающегося кризиса для Европы сводится к одному: восстанавливайте страны, которые вы бомбите. Попытки улучшить положение страны предпринимались с тех пор, как талибы были изгнаны из Кабула, но сменявшие друг друга режимы едва ли способны продвинуть страну вперед.

Афганские политики пытаются скрыть коррупцию, этническое кумовство и потакание полевым командирам, возлагая вину за проблемы своей страны на соседей. Когда они будут лететь первым классом в Европу со своим двойным гражданством, их соотечественники отправятся в ЕС по гораздо менее законным маршрутам.

США, а также европейские страны, которые контролировали афганские правительства с 2001 года, не проявили особого интереса к институциональному строительству, укреплению демократии и развитию инфраструктуры социального обеспечения. Теперь ситуация разворачивается к ним другой стороной. Афганские беженцы появятся у европейских границ в течение нескольких недель, и перегруженным европейским государствам придется решать эту проблему.

Коалиционные силы в любой момент объявят о завершении вывода. Европейские лидеры со своими американскими коллегами должны сесть и принять решение о восстановлении Афганистана в качестве первоочередной задачи. Бедность - питательная среда экстремизма. Если европейские и американские лидеры не придумают нечто вроде плана Маршалла для улучшения экономических условий в Афганистане, то вскоре им придется вернуться со своими бомбами, чтобы остановить следующую волну экстремизма.