Ресторан на крыше украсит новый санаторий в Железноводске 

В Железноводске будет построен санаторный комплекс с рестораном на крыше, сообщили в пресс-службе администрации.

Уточняется, что соответствующий проект нашел поддержку в администрации курорта. "Администрация Железноводска поддержала новый инвестиционный проект по строительству санаторного комплекса на 40 номеров и ресторана с открытой верандой на крыше с панорамным видом на горы Бештау, Железная и на лесные ландшафты курорта", - говорится в сообщении.

Санаторный комплекс будет включать в себя спа-зону, бассейн с гидромассажем, хамам, банный комплекс, соляную комнату и массажные кабинеты. Планируется, что первые гости могут посетить санаторий уже к концу следующего года.

По словам главы города Евгения Моисеева, виды с панорамного ресторана впечатлят каждого. "Все наши лесные и горные массивы будут как на ладони. Сам санаторный комплекс находится на входе в Курортный парк, в центре Курортной зоны. Важно, что Железноводск становится все более привлекательным для инвесторов и выгодным для реализации самых амбициозных проектов, способных удивить гостей курорта", - сказал он.