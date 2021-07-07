НАТО охладило пыл Украины

Даже если власти Украины успешно проведут реформы, это не будет означать стопроцентного вступления страны в НАТО, предупредил специальный представитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай.

"Это так не работает. Нет четких критериев, после выполнения которых предоставляется членство, потому что это политические решения, а не чисто технические критерии", - цитирует его РИА Новости.

Спецпредставитель признал значимость реформ, но отметил, что для вступления Украины НАТО само должно быть готово к расширению.