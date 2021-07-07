"Нефтчи" обыграл "Динамо" Тбилиси в Лиге чемпионов

Бакинский "Нефтчи" победил в гостях тбилисское "Динамо" в Лиге чемпионов УЕФА.

Первый матч первого квалификационного раунда европейского клубного турнира завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Азербайджана.

Стоит отметить, что грузинская команда не может победить в квалификации Лиги чемпионов с 2016 года. Тогда "динамовцы" выиграли у ереванского "Алашкерта".

Ответная игра между командами состоится через неделю в Баку.