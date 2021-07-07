Трое погибли в столкновении двух "Приор" в Дагестане (ФОТО)
Смертельное ДТП произошло сегодня в 2:50 утра в Дагестане. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по РД.
На 780-м километре автодороги "Кавказ" 22-летний житель одной из соседних республик, будучи за рулем автомобиля "ВАЗ-217030", выехал на "встречку" и столкнулся с еще одной "Приорой", которой управлял 35-летний житель Махачкалы.
В результате ДТП один из водителей и два его пассажира, 22 и 23 лет, получили смертельные травмы и скончались на месте.
"Водитель другого автомобиля с различными телесными повреждениями помещен в одну из столичных больниц", - уточнили в полиции.
По факту собран материал для вынесения процессуального решения.
Вестник Кавказа
в TelegramПодписаться