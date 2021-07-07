В Бишкеке обсудят журналистику России и Киргизии

Круглый стол "Открытый диалог России и Киргизии: журналистика, медиа и форматы" пройдет 15 июля в представительстве "Российской газеты" в Бишкеке, сообщает пресс-служба ИАЦ МГУ.

Организаторами мероприятия выступят "Информационно-аналитический центр МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве и представительство "Российской газеты" при поддержке Фонда президентских грантов.

"На сегодняшний день в рамках международного медиапространства существует целый ряд спорных вопросов, злободневных проблем, решение которых возможно только через диалог и обмен опытом между представителями экспертного сообщества в сфере медиа и журналистики", - сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что участники круглого стола обсудят ряд тем, направленных на освещение евразийской интеграции, а также развитие СМИ на постсоветском пространстве. Участниками мероприятия выступят журналисты, редакторы из России и Киргизии.



Итогом программы станет создание журналистского пула, который позволит объединить участников в рамках пресс-тура по России и масштабной конференции в формате "С5+1" по медиа повестке.

Стоит добавить, что круглый стол состоится 15 июля в 18:00 по местному времени.