Лжеблогер обирал полицейских в Алматы

Мужчина вымогал деньги у правоохранителей, прикрываясь тем, что он якобы блогер, в Алматы, рассказал заместитель начальника городского департамента полиции Рустам Абдрахманов.

"Мужчина, 1987 года рождения, представляясь сотрудникам патрульной службы блогером, обещая не создавать провокации и не размещать видео в сети, занимался вымогательством денежных средств. Сумма при этом варьировалась от 50 до 200 тыс тенге", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Факты вымогательства подтверждаются оперативными и специальными мероприятиями. В итоге "блогер" был задержан в Ауэзовском районе города с поличным - при получении им очередной суммы в $300.

Вещдоки изъяты и приобщены к материалам уголовного дела по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса - "Вымогательство", подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы, а пока он помещен в изолятор временного содержания.