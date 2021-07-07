WWF занялся экологической катастрофой на реке Охчучай

Всемирный фонд дикой природы (WWF) ведет расследование обстоятельств экологической катастрофы, происходящей на реке Охчучай, такое сообщение распространил Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Обращение в WWF направил Координационный совет азербайджанцев Швейцарии.

В ответном письме представитель WWF выразил благодарность за предоставление информации о ситуации с рекой Охчучай.

"Миссия WWF заключается в защите природы и снижении самых серьезных угроз разнообразию жизни на Земле. Наше видение - это будущее, в котором люди будут жить в гармонии с природой", - сказано в послании.

В нем также уточняется, что сведения о работе в данном направлении публикуются на сайте www.worldwildlife.org.