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WWF занялся экологической катастрофой на реке Охчучай

WWF занялся экологической катастрофой на реке Охчучай

Всемирный фонд дикой природы (WWF) ведет расследование обстоятельств экологической катастрофы, происходящей на реке Охчучай, такое сообщение распространил Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Обращение в WWF направил Координационный совет азербайджанцев Швейцарии.

В ответном письме представитель WWF выразил благодарность за предоставление информации о ситуации с рекой Охчучай.

"Миссия WWF заключается в защите природы и снижении самых серьезных угроз разнообразию жизни на Земле. Наше видение - это будущее, в котором люди будут жить в гармонии с природой", - сказано в послании.

В нем также уточняется, что сведения о работе в данном направлении публикуются на сайте www.worldwildlife.org.

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Вестник Кавказа

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