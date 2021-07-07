На Кубани временно закрыли два детских лагеря из-за подозрения на COVID-19 у ребенка

Подозрение на коронавирусную инфекцию у ребенка послужило причиной приостановки работы двух детских лагерей в Динском районе Краснодарского края, сообщили у "Интерфаксу" в пресс-службе Минобразования региона.

"Приостановлена работа лагеря дневного пребывания и лагеря труда и отдыха на базе одной школы. Согласно предписанию Роспотребнадзора, детские коллективы были разобщены. При отсутствии заболевших пришкольный лагерь продолжит свою работу", - сказал собеседник.

Он подчеркнул, что наблюдение за здоровьем детей будет вестись в течение двух недель.