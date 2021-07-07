Юный футболист трагически погиб в Кашкадарьинской области

Молодой футболист утонул в Чимгурганском водохранилище в Кашкадарьинской области, об этом рассказали в пресс-службе хокимията Камашинского района.

Накануне днем семнадцатилетний юноша купался в водохранилище вместе с друзьями. В какой-то момент он начал тонуть, и, несмотря на усилия, спасти его не удалось. Когда друзья вытащили его из воды, он был уже мертв, передает Газета.uz.

Молодой человек учился в 11 классе районной школы и играл за местную команду "Камаши" на позиции хавбека. Вместе с ней юноша недавно выиграл кубок председателя СГБ Узбекистана по футболу.